Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.

Ранее в сети появились кадры, на которых новый президент Украины то чешет голову, то утирает нос, то качается из стороны в сторону, пытаясь как-то себя развлечь во время чтения скучных докладов.

Российский журналист предположил, что подобное поведение может быть связано с тем, что украинский лидер не сразу осознал свою ответственность за страну и граждан, и это стало для него нелегким испытанием. "Жизнь не сериал", — отметил Соловьев, предположив, что Зеленский наконец-то осознал весь ужас, в который ввязался, выдвинув свою кандидатуру в президенты.

Вывод журналиста поддержали подписчики. Комментаторы тоже пишут, что Зеленский хотел пошутить, идя на президентские выборы, а теперь приходится расхлебывать последствия своего поступка. Сыграть роль президента не получится без опыта и навыков, считает телеведущий. Так же, как не получится провести операцию, сыграв в сериале роль врача.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что подобное поведение вызвано усталостью. Другие же решили, что украинский лидер может принимать сильнодействующие препараты. Видеозапись опубликовали с названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Несколько лет назад украинский депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин во время заседания спрятался за колонну в зале парламента и начал вести себя не совсем адекватно, как после приема стимулирующих препаратов.