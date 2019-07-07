Президент рассказал об одном из приоритетных проектов

Российский лидер Владимир Путин поздравил бамовцев с 45-й годовщиной с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Президент отметил в своем обращении (опубликовано на сайте Кремля), что строительство грандиозной стройки было серьезным вызовом. И теперь перед россиянами стоит новая задача – развить транспортную инфраструктуру страны, модернизировать БАМ и Транссиб, увеличив из пропускную способность к 2025 году до более чем 200 миллионов тонн грузов в год.

Путин уверен, что нынешнее поколение железнодорожников достойно продолжат дело своих родителей и первопроходцев БАМа.

И уже "Российские железные дороги" открыли движение по новому второму пути на перегоне Лена – Восточная – Предленский БАМа с новым мостом через Лена. Провозная способность участка увеличится на 7,6 миллионов тонн и составит 34,5 миллиона тонн грузов в год, передает РИА Новости.

БАМ пересекает 11 крупных рек. Всего по ходу магистрали построено более 2,2 малых мостов.