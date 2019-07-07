Американская лига UFC анонсировала третий турнир в России

Ведущий американский промоушен UFC объявил, что 9 ноября в Москве пройдет третий в истории Лиги турнир по смешанным единоборствам на территории России. Ранее наша страна дважды принимала подобные состязания – в сентябре 2018 года это была Москва, а в апреле 2019-го – Санкт-Петербург.

О проведении ивента Fight Night в столице России было объявлено на очередном турнире Лиги UFC 239, который состоялся в Лас-Вегасе. При этом президент Лиги Дэйна Уайт не сообщил, кто из бойцов возглавит это событие, а также на каком стадионе оно состоится.

На первом турнире в России в главном бою наш спортсмен Алексей Олейник победил Марка Ханта удушающим приемом, поляк Ян Блахович также досрочно выиграл у Никиты Крылова, Шамиль Абдурахимов решением судей победил Алексея Арловского, а Петр Ян – Джина Соо Сона.

Чуть более чем через полгода в Питере Олейник проиграл нокаутом Алистеру Овериму, Ислам Махачев победил Армана Царукяна решением судей, Сергей Павлович нокаутировал Марсело Голма, а Роксан Модаффери победила Антонину Шевченко по судейским запискам.