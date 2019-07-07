В Одессе идет спецоперация "Гром"

На улице Черноморского Казачества в Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения. Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Как сообщили изданию очевидцы, заложницу удерживают в микрофинансовом учреждении "Ваша Готивочка".