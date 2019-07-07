Британский дипломат поведал о "драках на ножах" в Белом доме

Журналистам из британской газеты Daily Mail удалось ознакомиться с письмами, которые посол Великобритании в США Ким Дэррок докладывал в Лондон о ситуации в правительстве Соединенных Штатов. Дэррок информировал свое руководство, что считает администрацию Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной.

Самого Трампа посол охарактеризовал как неумелого, некомпетентного и небезопасного. Дэррок не исключил, что пребывание Трампа на посту может закончиться позором. Ситуацию в Белом доме в целом посол назвал "дракой на ножах".

Впрочем, дипломат допустил, что Трамп сможет убедить избирателей переизбрать его на второй срок.

Телекомпании CNN удалось подтвердить подлинность депеш у своего источника в правительстве Соединенного королевства.