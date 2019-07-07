Росстат назвал продукты, подорожавшие сильнее всего

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и белокочанная капуста. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8% соответственно, это превышает уровень инфляции в 17 раз. Эксперты объясняют резкий скачок цен на пшено сокращением посевов и снижением спроса у россиян на этот вид крупы. Третье место в списке наиболее подорожавших продуктов — газомоторное топливо, выросшее в цене на 30,8%. Заметно, хоть и не так значительно дорожали сахар и яйца (28,3 и 25,9% соответственно).

В числе товаров, на которые государственная служба статистики обратила внимание из-за заметного роста цен, оказались овощи (картофель, репчатый лук, свекла, морковь) и некоторые виды мяса: баранина и курятина. Из лекарств заметное подорожание коснулось валидола.