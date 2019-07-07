Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

В селе Коминтерново Донецкой области Украины попала под обстрел съемочная группа российского телеканала "Звезда". По сообщению на сайте телеканала, украинские военные нанесли по селу минометный удар.

Журналисты в этот момент работали на площади у местного дворца культуры. По предварительным данным, никто не пострадал.

Между тем, начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал, что украинские военные получили приказ об активизации работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы, основная задача которых — глушение GPS-сигнала беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. По словам Безсонова, командующий так называемой операцией объединенных сил отдал этот приказ в целях помешать работе сотрудников миссии ОБСЕ по фиксации преступлений украинских боевиков.

За последние два дня зафиксировано уже четыре факта препятствования пролетам беспилотников над позициями силовиков, добавил Безсонов, сославшись на отчеты миссии. Накануне украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ в районе подконтрольной Киеву Марьинки. Также, по его словам, подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по храму в селе Коминтерново 6 июля.

Свято-Спиридоновский храм в Коминтернове, подконтрольном ДНР, накануне был обстрелян из минометов калибром 120 миллиметров, передает РИА Новости. По словам представителя ДНР, противник корректировал стрельбу при помощи данного беспилотника, что доказывает: огонь велся целенаправленно по храму.