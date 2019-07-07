Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова, включающие 18 памятников истории и культуры, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщается на сайте Министерства культуры РФ. Решение было принято на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия.

Объекты крепостного, культового и гражданского зодчества древнего Пскова относятся к XII—XVII векам. Среди них собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XIII в.), церковь Михаила Архангела с колокольней (XIV в.), церковь Покрова от Пролома (XV—XVI вв.), церковь Богоявления со звонницей (XV в церковь Василия на Горке (XV в.) и другие объекты.

Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Павел Мосолов назвал это событие "крайне значимым и для Псковской области, и для России в целом". Как известно, после включения того или иного объекта в список Всемирного наследия, его туристическая привлекательность возрастает в несколько раз. Ранее сообщалось, что Псков вошел в топ-10 городов, пользующихся наибольшей популярностью у туристов.

Работа над формированием досье для включения объектов древнего Пскова в список Всемирного наследия началась в 2015 году. В сентябре 2017 года Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и губернатор Псковской области Андрей Турчак торжественно передали номинационную документацию по объекту "Памятники древнего Пскова" директору Центра Всемирного наследия Мехтильд Росслер. Работа по номинированию российских объектов будет продолжена. Мосолов напомнил, что в 2018 году в предварительный список ЮНЕСКО добавилось три объекта: сокровища Пазырыкской культуры в Республике Алтай, наскальная живопись пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, петроглифы Онежского озера и Белого моря в Карелии. Основная работа будет продолжена именно по этим объектам.

43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будет проходить до 10 июля. Это ежегодное мероприятие является главным международным событием, связанным с сохранением объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся в 167 странах мира. Всего на включение в список претендуют более 30 номинаций природного и архитектурного наследия из разных стран мира.