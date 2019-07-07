Мутко потребовал отстранить оскандалившегося во время паводка Худоногова

Отстранения от должности главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова потребовал вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. Причина тому – растиражированная в соцсетях информация о том, что коммунальщики Нижнеудинска в первую очередь откачивали воду из коттеджа Худоногова.

Ранее в ВК появилось видео, как идет расчистка участка чиновника. Голос за кадром сообщает, что простым гражданам, в отличие от Худоногова, никто не помогает. После этого прокуратура Иркутской области сообщила, что направит материалы для проверки в прокуратуру.

Мутко также потребовал организовать проверку и отстранить Худоногова от исполнения обязанностей, передает ТАСС.

25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, в Иркутской области начались паводки. Подтоплено 103 населенных пункта, более 10 тысяч домов. Погибли 22 человека, 11 пропали без вести.

В регионе введен режим ЧС.