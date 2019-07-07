Четверо пострадавших и погибший ребенок: страшное ДТП в Подмосковье попало на видео

В Сети появились кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу, 6 июля, на трассе М-11 в Московской области.

На записи видно, как фура врезалась в легковые автомобили, остановившиеся на обочине. По какой причине водитель большегруза не заметил стоявшие транспортные средства – пока не сообщается.

По данным ТАСС, в аварии на скоростной автомобильной дороге Москва — Санкт-Петербург погиб ребенок, еще четыре человека, в том числе – двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.