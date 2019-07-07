Ситуация в Донбассе: переговоры об обмене пленными ведутся постоянно

Переговоры об обмене пленными между Донбассом и Украиной ведутся постоянно, но "результат не настолько быстрый, как ожидают и как хотелось бы", рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Переговоры идут по освобождению тех лиц, которые в Донецке и Луганске, и в том числе переговоры продолжаются по гражданам, которые находятся в Российской Федерации", — рассказал он.

Боевые действия в Донбассе "будут продолжаться до тех пор, пока не появится политическая воля Киева, чтобы закончить этот конфликт", подчеркнул Медведчук, добавив, что парламент страны "должен принять ряд законов, которые являются основой минских соглашений".

Команда нового президента Украины практически отстранила Медведчука от переговорного процесса по Донбассу, но для него это не стало неожиданностью. "Я понимал, что, видимо, новой власти нужны другие подходы, и она не будет связана какими-то устоями с тем, что было до этого", — отметил он.

При этом новая власть не занялась переговорами, а Зеленский и его команда рассчитывают на западных партнеров, "на то, что они будут усиливать санкции, и это, по его умозаключению, вынудит Россию" освободить тех, кто находится на ее территории.