"Гром" в Одессе: полиция сообщила об успехе спецоперации

Украинские полицейские освободили двух заложниц, которых преступник удерживал в одном из финансовых учреждений в Одессе. Девушек доставили на осмотр к врачам, пишет РИА Новости. О физическом состоянии заложниц пока точных сведений нет.

Как рассказала пресс-секретарь управления Национальной полиции Одесской области Любовь Гордиевская, нападавший задержан в ходе операции "Гром".