Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились. О том, что медики, скорее всего, будут вынуждены ампутировать правую руку девочки, журналистам рассказала в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, позитивных прогнозов на развитие событий и консервативное лечение врачи уже не дают. И хирургам "придется принимать тяжелые решения". Ранее сообщалось, что сухая гангрена правой руки девочки не поддается лечению и придется принимать решение об ампутации части конечности.

Семилетнюю Аишу привела в клинику тетя, в чьей семье воспитывается девочка. Во время осмотра перед операцией по фиксации открытого перелома врачи обнаружили застарелые переломы, шрамы от порезов, травму позвоночника и свежие следы укусов, синяки от ремня и другие травмы. Девочка была доставлена в Москву, медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля) поместили ребенка в барокамеру, насыщенную кислородом. Однако за последние сутки улучшение в мягких тканях рук, пострадавших при переломах и во время избиений, не наблюдается.

Главной подозреваемой в избиении ребенка является ее тетя. В субботу суд в Ингушетии арестовал ее на два месяца. Ранее 35-летняя женщина отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Как ребенок оказался в семье человека, осужденного по такой статье, предстоит разобраться следствию. Родители ребенка найдены, несколько лет назад они уехали из Ингушетии на заработки, оставив дочь в семье брата со стороны отца.