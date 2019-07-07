Игорь Акинфеев не планирует возвращаться в сборную России

Вратарь столичного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил журналистам и поклонникам футбола, что его возвращение в национальную команду России, с которой голкипер расстался после домашнего чемпионата мира-2018, маловероятно. "Я вряд ли передумаю", — сказал капитан армейцев.

Это признание спортсмен сделал на традиционной встрече футболистов ЦСКА с болельщиками, которая прошла в Москве: "Думаю, что вряд ли вернусь. И этому есть одна простая причина — я не привык отменять свои решения. Я сделал выбор в пользу ЦСКА, выбрал родной клуб, и других вариантов для меня не было".