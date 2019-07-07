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Гибель моряков-подводников 59 минут назад

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7 июля 201921:29

Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

Автор: Дмитрий Киселёв

Уходящая неделя выдалась очень непростой. На флоте случилась большая беда. Ее мы переживаем до сих пор. И уже всегда будем с благодарной гордостью вспоминать наших героев-подводников.

1 июля вечером на российском военном глубоководном аппарате, что работал на постоянном полигоне Северного флота в Баренцевом море, случился пожар. Подводники, оказавшиеся в зоне возгорания, вытолкнули из своего отсека гражданского специалиста, задраили изнутри люк переборки и продолжили борьбу с огнем.

Ценой собственной жизни героям удалось спасти своих товарищей в другой части корпуса и сохранить плавучесть самого подводного аппарата. За ночь, то есть к утру 2 июля, уцелевшая часть экипажа смогла довести потерпевший бедствие корабль на военно-морскую базу в Североморск, где в ходе обследования зоны пожара и выяснилось: 14 офицеров в неравной борьбе с огнем и едким дымом погибли.

Разобравшись в произошедшем, уже 2 июля днем Министерство обороны распространяет официальное сообщение о трагедии, а к вечеру Сергей Шойгу вновь докладывает президенту — при телекамерах. Первый доклад о пожаре в Баренцевом море Путин получил еще накануне вечером, то есть буквально сразу.

"Сергей Кужугетович, это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. Это большая потеря для флота и вообще для армии. Приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск, для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращении доложить мне лично", — сказал глава государства.

Уже на следующий день выяснилось: пожар начался в аккумуляторном отсеке. Энергетическая ядерная установка не пострадала, а сам спускаемый аппарат будет в сжатые сроки отремонтирован и вернется в строй. Подробностей случившегося в официальных сообщениях немного. Да оно и понятно – секретность.

Специальным указом президента "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга" четверым подводникам посмертно присвоено звание Героя России. Это три капитана первого ранга: Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Еще десять членов экипажа тем же президентским указом награждены орденом Мужества (посмертно). Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Автор: Салима Зариф

В Оленьей Губе Дениса Опарина ждали вечером 2 июля — после той самой командировки он обещал заехать в гости к друзьям. У стеллы погибшим подводникам — теперь фотографии. Его и товарищей. Поселок маленький, гарнизонный, все друг друга знают. Дениса помнят здесь подростком, в Оленьей Губе он заканчивал школу.

"Это был человек с открытой душой и добрым сердцем, с чувством ответственности и целеустремленности", — сказала Наталья Крапива, и. о. директора школы №280 поселка Оленья Губа.

Знают здесь хорошо и его отца Александра Опарина. Отец — как теперь и сын — Герой России. Есть сведения, что именно он возглавлял испытания глубоководного аппарата, где во время пожара погиб Денис.

Золотые звезды присваиваются за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига, то есть во время пожара четверо моряков сыграли особую роль.

Доподлинно известно только пока только о геройском поступке Дмитрия Соловьева — из горящего отсека он вывел гражданского специалиста и задраил за ним люк, понимая наверняка, что навсегда. У Дмитрия осталась семья, в сентябре должен родиться еще один ребенок. Но воинский долг превыше всего.

"Отдал жизнь свою за человека к и проявил героизм подходит в тушении пожара. Выполнил с честью и достоинством свой долг", — сказал иерей Роман Кругликов, друг Дмитрия Соловьева.

Иерей Роман — одноклассник Дмитрия Соловьева, он служит настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в их родном городе Почеп Брянской области. Это он нашел в своих архивах кадры школьного выпускного. 1999 год. Совсем еще юный Дима Соловьев так точно определяет свою судьбу: "Я хочу быть военным", — говорит он.

Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Константин Сомов. Уроженец Грузии. Учился в Баку, в Каспийском высшем военно-морском Краснознаменном училище имени Кирова. Сомов — трижды кавалер ордена Мужества.

Александр Воскресенский — еще один Герой России. Статный морской офицер. На фотографиях — всегда на голову выше окружения. Так было и в профессии. Но Воскресенский запомнился человеком скромным, простым в общении.

В Сосновом бору — это Ленинградская область — он жил с семьей. Здесь находится центр подготовки экипажей подводных лодок. Друзья несут цветы к памятнику подводникам, погибшим в мирное время.

"Нам, пограничникам, можно спрятаться за скалу, за куст, у подводников, к сожалению, шанса такого нет", — отметил Александр Кириленко, друг семьи Воскресенских, полковник Пограничных войск РФ в запасе.

На кадрах, снятых за 10 дней до трагедии, — командир Денис Долонский. Капитан первого ранга. Герой России. Отмечают 25-ю годовщину выпуска из военно-морского училища.

Самый опытный из подводников. Герой России, капитан первого ранга Николай Филин. Кавалер теперь уже четырех орденов Мужества. Золотую звезду получил год назад за выполнение особо важного задания и проявленные при этом мужество и высокий профессионализм. Родом он из деревни, из многодетной семьи. Едва ли не больше моря Николай Филин любил озеро Шлино в родном Красилове — рыбалка была страстью Филина. И баня прямо на берегу, напарившись — в воду с разбега.

Поселок Климово Брянской области горюет по капитану второго ранга Сергею Данильченко. Узнав о произошедшем, его одноклассники приезжают в родную школу, приходит пожилая учительница. Рассаживаются за партами, как когда-то в детстве, там где сидел Сергей, — фотография и две гвоздики.

На другом краю страны в школе №9 города Вилючинск вспоминают капитана третьего ранга Владимира Сухиничева. Здесь же учились и служили еще два погибших гидронавта — капитан второго ранга Александр Авдонин и капитан-лейтенант Михаил Дубков, сын контр-адмирала Игоря Дубкова. Ему не исполнилось еще и 30.

Вилючинск — база эскадры атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. В память о погибших в бухте Крашенинникова на воду ложится венок. Поименно называют всех погибших во время панихиды в главном храме ВМФ России Ккронштадтском морском соборе. Потомственный моряк и капитан третьего ранга Виктор Кузьмин, сын Героя России Сергея Кузьмина, возглавлявшего Управление боевой подготовки ВМФ. Капитан первого ранга Константин Иванов. Кавалер двух орденов Мужества.

Молятся о подводниках и в Севастополе — здесь заканчивали Высшее военно-морское инженерное училище двое гидронавтов. Истинным патриотом российского флота запомнил Владимира Абанкина его преподаватель.

Пронзительное видео. Подполковник медицинской службы Александр Васильев записал его, отправляясь в командировку.

Звезды Героев и ордена Мужества передают семьям во время церемонии прощания. Петербург. Серафимовское кладбище. Здесь хоронят погибших при выполнении воинского долга.

Профессия гидронавта — из тех, что выбирают только мужественные люди. В ней просто нет места слабости — трусливых гидронавтов не бывает. Она не подразумевает почет или славу: мы бы и не узнали никогда имена этих 14 героев, не случись трагедии, а подразумевает сложнейшую работу и смертельный риск, готовность погибнуть во имя жизни других.

Текст: "Вести недели"

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