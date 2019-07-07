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7 июля 201915:41

В Польше уснувший водитель отправил автобус с украинцами в глубокий кювет

фото: Global Look Press

В Польше в воскресенье, 7 июля, попал в аварию автобус с украинскими номерами. В нем было два водителя и 35 пассажиров, никто не погиб, 11 человек отправили в больницы с травмами.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на польские СМИ, автобус съехал в глубокий кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства. Инцидент произошел около шести утра на 198-м километре трассы в направлении Вроцлава.

Всего в автобусе ехали 37 граждан Украины. 11 пострадавших, в том числе детей 7 и 11 лет, отвезли в больницы Нисе, Ополе и Бжеге. Двух раненых пришлось транспортировать вертолетами воздушно-спасательной службы. Травмы пострадавших оказались нетяжелыми, их жизни ничто не угрожает. Через короткое время пятерых из больниц отпустили.

По словам дежурного офицера Бжегского уездного отдела полиции Кшистофа Барабаша, 50-летний водитель автобуса признался, что заснул за рулем и проснулся уже в кювете, когда машину ударило о землю.

Уцелевших пассажиров этого автобуса привезли в школу расположенного рядом села Ольшанка. Там они будут ждать, пока перевозчик не предоставит другой автобус, чтобы доставить их к месту назначения. Откуда и куда ехали украинцы, не уточняется.

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