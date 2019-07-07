Водитель опрокинувшегося бензовоза, подвозивший туристов, дал показания. Видео

Мужчина, находившийся за рулем бензовоза, попавшего в аварию в Свердловской области, изложил собственную версий событий, унесших несколько человеческих жизней.

По его словам, вечером в минувшую субботу, 6 июля, он согласился подвезти группу людей.

"Я не отказал, двое сели в кабину, и выключили мне раздаточную коробку на самом спуске. Случайно. Я улетел накатом вниз, попал в канаву", — рассказал мужчина.

Напомним, что в результате опрокидывания и последующей детонации бензовоза, погибли три человека, еще семь человек, в том числе — подросток, получили травмы различной степени тяжести, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел после того, как водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и устроил ДТП на трассе примерно в 350 километрах от Екатеринбурга. При этом, часть туристов, которых он подвозил, находилась на цистерне бензовоза.