Медвечук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала. Это заявление он сделал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 24".

"Мне понравилось, что Кучма сделал заявление, что он теперь не будет свадебным генералом. Когда он представлял в том числе и Порошенко, все понимали, что он – свадебный генерал, — напомнил Медведчук. — А сейчас он сказал – нет, я уже не буду свадебным генералом. И что мы слышим? Прозвучало предложение о снятии экономической блокады. Кучма давай объяснять: да там нет никакой экономической блокады. Как – нет? Говорит – да все просто, там же линия соприкосновения, через нее можно перемещаться".

Экономическая блокада, напомнил Медведчук, была введена в 2017 году указом президента Петра Порошенко. "Он запретил перемещение всех грузов, кроме гуманитарных, на этой территории. А что это означало? Это металлургическая продукция. Это уголь, который шел из Донбасса на Украину. Это комплектующие, запчасти, которые шли в обратном направлении", — пояснил он.

Медведчук был главой президентской администрации при Кучме, возглавлял его предвыборный штаб, но сейчас Медведчук борется за продолжение диалога между Киевом и Москвой, а Кучма считает Россию агрессором.

Руки друг другу политики, тем не менее, подают, однако встречаются не очень часто. У Кучмы "свое право на отношение к России", считает Медведчук. "Конечно же, оно не такое, как у меня, я имею право на свою точку зрения, она у меня принципиальная и последовательная, и не только тогда, когда я стал главой администрации или когда работал в парламенте, и до того, и после того, она у меня с 90-х годов, — подчеркнул Медведчук. – Для меня, я считаю, это была естественная точка зрения, естественная позиция отношения к России. А Кучма – ну, это его право. Если он действительно считает Россию агрессором, я думаю, что он заблуждается и ошибается".