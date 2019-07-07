"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

Даже как-то неловко в дни трагедии упоминать о мелких уколах со стороны тех, для кого любой повод хорош для того, чтобы плюнуть в Россию. Типичен здесь Шендерович на "Эхе". Не хочу цитировать — противно. Желающие могут ознакомиться сами, благо свобода слова у нас в Отечестве безбрежна. И даже без принятых везде внутренних ограничений, обусловленных приличием, тактом и — да не покажется это чрезмерно пафосным — любовью к Родине.

У нас же у некоторых нелюбовь к Родине оборачивается формой зависимости, когда ругать Отечество нельзя перестать ни на минуту. Даже в миг высокого подвига и самопожертвования. Есть у нас люди — рабы собственной ненависти — которым прямо невозможно не сказать гадость про Россию.

В то время как на всей Земле есть у благородных натур уважение к мужеству. Вот, например, с каким уважением о русских подводниках пишет американское издание The Washington Examiner: "Все военные подводники будут оплакивать 14 русских моряков, которые погибли 1 июля. Мировое сообщество подводников — особенное. Это морская элита, состоящая из высокопрофессиональных матросов и отважных командиров. Это элита из элит".