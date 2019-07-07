Подтопленным в Иркутской области остался лишь Тулун

МЧС в воскресенье рассказало о ситуации с наводнением в Иркутской области. По данным спасателей, вода остается лишь в городе Тулун. Подтоплены 224 жилых дома с прилегающими территориями, пишет РИА Новости. Сейчас все усилия экстренных служб сосредоточены на помощи людям в восстановлении жилья и инфраструктуры.

"Помощь населению – первоочередная задача спасателей. Обратиться за ней может каждый", — заявили в МЧС.

За сутки спасатели выезжали на 116 экстренных ситуаций. В области работают 3728 человек и 795 единиц техники.

Режим ЧС действует в шести районах Иркутской области. По распоряжению президента России Владимира Путина паводок в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.