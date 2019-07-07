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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 10 минут назад

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7 июля 201919:42 Павел Зарубин

Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

Накануне визита в Италию президент провел в Кремле совещание с членами правительства по двум важнейшим темам: ликвидация последствий сильнейшего наводнения в Иркутской области и поручения по результатам "Прямой линии с Владимиром Путиным", состоявшейся 20 июня.

По итогам президент подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", где случившееся определено как "чрезвычайная ситуация федерального характера", по которой необходим "особый уровень реагирования".

А ранее Владимир Путин подписал перечень поручений правительству и губернаторам по итогам "Прямой линии", где оговариваются меры как системного характера, так и решение частных проблем, о которых граждане сообщили президенту.

27 президентских поручений по итогам "Прямой линии". В зале заседания Совета безопасности собирается правительство, чтобы обсудить вместе с президентом, как эти поручения будут выполняться.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова готовится к важнейшему докладу — о резком росте детских пособий. Пособия на детей от 1,5 лет со смешных 50 рублей вырастут минимум до 10 тысяч уже с нового года.

По итогам "Прямой линии" Путин подписал перечень конкретных поручений. Увеличатся зарплаты пожарных.

Во время разговора по вопросам, поднятыми людьми на "Прямой линии", Путин сжимает пальцы в кулаки, когда глава Федеральной антимонопольной службы начинает докладывать о том, что его региональные подразделения внимательно следят за тарифами на вывоз мусора.

"А чего же не заметили этого самостоятельно? Нам нужно было дождаться "Прямой линии"? Это же ваша работа. Повнимательнее дальше", — сказал президент.

"Это реальная ошибка правительства России" — после таких слов, сказанных на "Прямой линии", правительство — понятно — подготовило подробный отчет: как именно оно исправляет ошибку с тем, что не все семьи с детьми, которым положена льготная ипотека, смогли эту льготу получить.

"Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Не каждый же месяц мне проводить эту "Прямую линию", чтобы выяснять, с чем люди столкнулись в реальной жизни",- заявил Владимир Путин.

Министры и вице-премьеры настолько подробно подготовились докладывать по каждому пункту прошедшей "Прямой линии", что где-то на 45-й минуте совещания реплика Гордеева вызвала всеобщий смех: "А про косаток можно?"

Текст: "Вести недели"

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