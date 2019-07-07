Ликвидация последствий наводнения: как работают волонтеры

Найдены живыми 30 жителей Иркутской области, пропавшие во время паводка. По данным МЧС, за сутки вода освободила более чем сотню домов в Тулуне — этот город сильнее всего пострадал от разгула стихии. В аварийно-спасательных работах активно участвуют сотрудники МЧС, Минобороны и Росгвардии. Кроме того, в регион приехали студенты-добровольцы.

График работы у студента-медика Сергея сейчас напряженнее, чем в любой поликлинике. С шести утра до двух ночи к нему на прием идут люди, пострадавшие от наводнения. В основном просят измерить давление и выписать лекарства, однако бывают и по-настоящему серьезные случаи.

"К нам обратился человек, которого порезали мародеры. Раны были достаточно глубокие и зашитые. Он объяснил ситуацию: жители защищали свои дома, а мародеры пытались залезать в дома, вытаскивать ценные вещи", — рассказывает Сергей Девитиаров.

Сам Сергей — волонтер с опытом, помогать людям начал еще со школы. Когда "Молодая гвардия" предложила поехать в Иркутскую область, согласился не раздумывая, хотя понимал: придется нелегко. На помощь людям только в Тулун приехали почти 250 человек, в основном молодежь. Помогают, кто как умеет: кто-то разносит воду и лекарства по домам.

"Разносим воду одежду и предметы первой необходимости: туалетную бумагу, памперсы, если в семье есть маленькие дети", — говорит девушка-волонтер.

А у кого-то лучше получается разбираться с документами.

"Люди подают заявления на возмещение ущерба, мы их разбираем, сортируем, помогаем пожилым людям написать заявление", — поясняет доброволец Елизавета Алекна.

70 человек работают в Тулуне от организации "Байкал — мы вместе!". Но самый многочисленный "десант" в Тулун направила "Молодая гвардия". Группа из 160 человек приехала в регион на поезде, вагоны для этого выделила РЖД, по просьбе "Единой России". Живут волонтеры в палаточном лагере.

"Каждое утро и каждый вечер проходит оперативное совещание в МЧС, на котором присутствует один человек, затем мы разделяем зоны ответственности, выделяем на каждую зону определенное количество людей. Вечером люди получают информацию и следующим утром уезжают или уходят пешком", — рассказывает руководитель группы Иван Ананьев.

"Мододогвардейцы" участвуют в том числе в разборе завалов. Работают группами по 20 человек. В каждой обязательно есть как минимум один волонтер, ранее участвовавший в ликвидации последствий ЧП.

Один из объектов, который доверили "Молодой гвардии", — это городская школа номер 20. В Тулуне учебное заведение считалось одним из лучших, стабильно выпускало медалистов, славилось спортивными традициями. Но теперь оно практически разрушено. Очевидцы рассказывают: на пике паводка вода здесь поднималась до второго этажа.

Здание школы, как и соседние дома, восстанавливать не будут. Они находятся в зоне подтопления, поэтому и учреждение, и жилые дома планируют перенести в другое место. Сейчас тут продолжают разбирать завалы.

"Там, где есть угроза, что что-то может обрушиться, дом повис или что-то подобное, нас туда не направляют. Там действуют специалисты. А тем, что можно взять в руки и переносить, занимаемся мы. Вот сегодня из школы выносили линолеум, парты, стулья, методические материалы — все, что подтопило", — говорит председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов.

Волонтеры "Молодой гвардии" будут оставаться в Тулуне до 15 июля. Работы в городе все еще очень много. Мусор из пострадавших от паводка районов вывозят практически круглосуточно. Пока в городе остаются подтопленными 200 с лишним жилых домов.