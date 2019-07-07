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7 июля 201920:10 Алексей Келэвро

Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

Иркутская область с трудом приходит в себя после мощного наводнения, что недавно обрушилось на регион. Сейчас уровень воды в реках медленно снижается. При этом почти каждый день обновляются данные о погибших и пострадавших. Жертв уже более двух десятков. В больницах почти четыре сотни жителей Приангарья.

По предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий потопа, восстановление дорог и другой инфраструктуры, строительство жилья для пострадавших потребуется более 30 миллиардов рублей. Для работ на месте в помощь МЧС решением Путина подключена армия.

Тулун постепенно отходит от наводнения. Первым делом расчистили мост, по которому проходит федеральная трасса. Запустили движение легкового и грузового транспорта в обоих направлениях. Также освобождают завалы под мостом. Течение принесло сюда дома, которые смыло с тулунских улиц.

Круглосуточно работают спасатели МЧС. В отрезанные наводнением районы доставляют предметы первой необходимости, топливо, хлеб. В дальние районы, пострадавшие от паводков, отправляется гуманитарная помощь. Есть все необходимое: вода, медикаменты, продукты питания, одежда. Также в пострадавшие места будут доставлены пенсионные выплаты. Если в Тулуне первые выплаты начались уже в начале недели, то в местах, куда добрался можно только по воздуху, деньги только поступают.

Поселок Аршан Тулунского района первым пострадал от наводнений. Большая вода пришла именно отсюда. Пустым борт не возвращается. Спасатели вывозят людей, которым нужна медицинская помощь, и детей.

Летим в Тофаларию. Там дожди наполнили горные реки, растопили ледники, вода хлынула на дома. Вот поселок Алыкджер, где проживает один из самых малочисленных народов страны — тофалары. Добраться можно только на вертолете. Спасатели вывезли детей и женщин еще на прошлой неделе. Только сейчас, когда все утихло, люди возвращаются восстанавливать свои дома.

Часть мостов в поселке разрушено, передвигаться можно, форсируя на тяжелой технике. Местные жители перевозят так вещи, необходимый строй материал, чтобы восстанавливать свое жилье и поселок в целом.

Вода пробила себе путь прямо через поселок, уничтожила склады с продуктами, которые завозят по зимней дороге на весь год.

Тофалары живут в основном за счет скотоводства, посту оленей. При наводнении половина животных утонуло, другая часть, спасаясь, ушла в лес. Сейчас животных ищут.

В поселке привезли гуманитарную помощь, медикаменты, выдают компенсации. Часть жителей не может найти паспорта. Кто-то попросту не был прописан. На месте спорные вопросы решает сотрудник прокуратуры.

В зоне бедствия работает большая группировка Министерства обороны. Военные разбирают завалы, налаживают подачу электричества и воды. Заработали передвижные пекарни – почти 500 буханок в день. Хлеб тут же раздают.

Сейчас тех, кто находился в мало пригодных пунктах временного размещения, начинают вывозить в соседние города. Детей отправляют в лагеря и санатории. Вот борт Росгвардии привез очередную группу в Анапу. Там, где раздают гуманитарную помощь, спасателям помогают волонтеры.

На базе местного ДК тщательно сортируют гуманитарную помощь, особое внимание придают сроку годности продуктов, чтобы не допустить просрочки.

"Макарон уже перебор. Нужны крупы, консервы, товары первой необходимости, средства личной гигиены, матрасы, одеяла и подушки, палатки, газовые плитки, кастрюли. Люди остались без всего", — рассказала одна из волонтеров.

Раздают теплые вещи, одеяла, детскую одежду. На месте правительственная комиссия оценивает ущерб. Срочные задачи — запуск коммуникаций и обеспечение жильем. Как говорят метеорологи, новой волны паводков в регионе не ожидается.

Текст: "Вести недели"

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