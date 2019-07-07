Тема:
Паводок 1 час назад
Наводнение в Приангарье: люди остались без всего
Иркутская область с трудом приходит в себя после мощного наводнения, что недавно обрушилось на регион. Сейчас уровень воды в реках медленно снижается. При этом почти каждый день обновляются данные о погибших и пострадавших. Жертв уже более двух десятков. В больницах почти четыре сотни жителей Приангарья.
По предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий потопа, восстановление дорог и другой инфраструктуры, строительство жилья для пострадавших потребуется более 30 миллиардов рублей. Для работ на месте в помощь МЧС решением Путина подключена армия.
Тулун постепенно отходит от наводнения. Первым делом расчистили мост, по которому проходит федеральная трасса. Запустили движение легкового и грузового транспорта в обоих направлениях. Также освобождают завалы под мостом. Течение принесло сюда дома, которые смыло с тулунских улиц.
Круглосуточно работают спасатели МЧС. В отрезанные наводнением районы доставляют предметы первой необходимости, топливо, хлеб. В дальние районы, пострадавшие от паводков, отправляется гуманитарная помощь. Есть все необходимое: вода, медикаменты, продукты питания, одежда. Также в пострадавшие места будут доставлены пенсионные выплаты. Если в Тулуне первые выплаты начались уже в начале недели, то в местах, куда добрался можно только по воздуху, деньги только поступают.
Поселок Аршан Тулунского района первым пострадал от наводнений. Большая вода пришла именно отсюда. Пустым борт не возвращается. Спасатели вывозят людей, которым нужна медицинская помощь, и детей.
Летим в Тофаларию. Там дожди наполнили горные реки, растопили ледники, вода хлынула на дома. Вот поселок Алыкджер, где проживает один из самых малочисленных народов страны — тофалары. Добраться можно только на вертолете. Спасатели вывезли детей и женщин еще на прошлой неделе. Только сейчас, когда все утихло, люди возвращаются восстанавливать свои дома.
Часть мостов в поселке разрушено, передвигаться можно, форсируя на тяжелой технике. Местные жители перевозят так вещи, необходимый строй материал, чтобы восстанавливать свое жилье и поселок в целом.
Вода пробила себе путь прямо через поселок, уничтожила склады с продуктами, которые завозят по зимней дороге на весь год.
Тофалары живут в основном за счет скотоводства, посту оленей. При наводнении половина животных утонуло, другая часть, спасаясь, ушла в лес. Сейчас животных ищут.
В поселке привезли гуманитарную помощь, медикаменты, выдают компенсации. Часть жителей не может найти паспорта. Кто-то попросту не был прописан. На месте спорные вопросы решает сотрудник прокуратуры.
В зоне бедствия работает большая группировка Министерства обороны. Военные разбирают завалы, налаживают подачу электричества и воды. Заработали передвижные пекарни – почти 500 буханок в день. Хлеб тут же раздают.
Сейчас тех, кто находился в мало пригодных пунктах временного размещения, начинают вывозить в соседние города. Детей отправляют в лагеря и санатории. Вот борт Росгвардии привез очередную группу в Анапу. Там, где раздают гуманитарную помощь, спасателям помогают волонтеры.
На базе местного ДК тщательно сортируют гуманитарную помощь, особое внимание придают сроку годности продуктов, чтобы не допустить просрочки.
"Макарон уже перебор. Нужны крупы, консервы, товары первой необходимости, средства личной гигиены, матрасы, одеяла и подушки, палатки, газовые плитки, кастрюли. Люди остались без всего", — рассказала одна из волонтеров.
Раздают теплые вещи, одеяла, детскую одежду. На месте правительственная комиссия оценивает ущерб. Срочные задачи — запуск коммуникаций и обеспечение жильем. Как говорят метеорологи, новой волны паводков в регионе не ожидается.
Ранее по теме
-
Ликвидация последствий наводнения: как работают волонтеры3 часа назад
-
Подтопленным в Иркутской области остался лишь Тулун4 часа назад
-
Военные планируют завершить восстановительные работы в Иркутской области через две недели21 час назад
-
Наводнение в Иркутской области: жара сменилась дождем1 сутки назад
-
Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области1 сутки назад
-
Мутко: на восстановление Иркутской области после наводнения потребуется 18,5 миллиарда рублей1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На Урале взорвался бензовоз, водитель был пьян
- Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
- Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"
- Неадекватный Зеленский удивил коллег и избирателей
- Ситуация с избитой девочкой: хирургам придется принимать тяжелое решение
Самое читаемое
-
"Переживала, а потом плюнула": Лолита рассталась с пятым мужем
- Спецслужбы Украины задержали "ценного свидетеля" по делу о сбитом "Боинге"
- Мужчина на спор съел живую ящерицу и умер через 10 дней
- Многодетная семья из Германии нашла убежище в России
- Видеокамера зафиксировала, как в Москве дерево убило ребенка на глазах у матери
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Замедление экономики еврозоны больше не является временным
- Топ-10 городов Китая с самой конкурентоспособной экономикой
- ЦБ в июле рассмотрит продолжение снижения ключевой ставки
- Россия и Чехия договорились продолжить авиасообщение в прежнем объеме
- Ущерб от деятельности экс-главы "Автодора" превысил 2 млрд рублей
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Преступление и наказание: все суперштрафы за парковку в 2019 году!
- Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили
- Купе-кроссовер Renault Arkana: продажи стартовали
- Mercedes-Benz A-Class разогрели до предела и научили дрифтовать
- Простые вопросы: нужно ли обкатывать новый автомобиль в 2019 году?
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Гостить у бабушки и дедушки опасно для ребенка — и вот почему
- Есть вопрос: каких животных люди боятся больше всего
- Антибиотики при гриппе не только бесполезны, но и вредны
- Чем опасно купание в общественном бассейне
- Кофе поможет сбросить вес
Вести в 20.00
-
Горючий конфликт
- С космодрома Восточный успешно стартовала ракета "Союз"
- В Москве арестован помощник полпреда президента
Вести-Москва
-
Проблемы с багажом в Шереметьеве обернулись первыми увольнениями
- На теле избитой тетей девочки нашли старые тяжелые травмы
- В Музее имени Щусева можно случайно увидеть свой портрет
- Выбор сделан: выпускники несут документы в вузы
- Сабантуй, Мунк и урбанфорум: выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На воду спущен первый круизный лайнер с электродвигателем
- Идеальный убийца: найден динозавр с устрашающим оружием
- Прорыв в производстве биоматериалов подарит новую надежду пациентам с диабетом
- Учёные нашли простой способ уменьшить периодические боли женщин
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке