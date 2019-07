"Милан" заплатил 20 млн евро за переход защитника "Реала" Эрнандеса

Крайний защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес продолжит карьеру в итальянской серии А, 21-летний игрок обороны подписал контракт с "Миланом", рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, испанская команда выручила на продаже футболиста порядка 20 миллионов евро.

Эрнандес прошел через академию мадридского "Атлетико". Летом 2017 года перешел в "Реал". Минувший сезон на правах аренды провел в "Реал Сосьедаде", в составе которого принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

