Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым

Украинский президент Владимир Зеленский опровергает факт связей между будущим главой Одесской областной госадминистрации Андреем Андрейчиковым и лидером уже не существующей "пророссийской" партии "Родина" Игорем Марковым. Митинг против назначения Андрейчикова главой Одесской области прошел в Одессе.

По словам протестующих, новый глава якобы связан с бывшим депутатом Верховной рады Марковым, давно бежавшим с Украины, передает РИА Новости. Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства", — предложил украинский президент. По его словам, официально нового руководителя области он назначит за неделю.