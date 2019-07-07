В Италии вместо Путина появился святой Владимир

4 июля с официальным визитом президент Путин посетил Италию, где его ждал весьма теплый и доброжелательный прием. Но сначала на Апеннинах российский лидер отправился в Ватикан. С Папой Римским Франциском это была уже третья встреча, которая продлилась почти час.

Как принимают близких друзей, тех, которых давно не видели? Во-первых, им все прощают. Небольшое опоздание, например. Показывают город, вместо того чтобы за 20 минут по прямой долететь. В окне президентского лимузина мелькают фонтаны Бернини. С близкими друзьями делятся лучшими видами. Место действия — панорамная площадка на Villa Madama. Экскурсовод — Джузеппе Конте — премьер Италии.

Гостям дарят подарки, чтобы не забывали, заглядывали почаще. Это уже Ватикан, и Папа Франциск дарит гравюру с видом на площадь Петра.

Ну, и как без селфи! Вот профиль вице-премьера Маттео Сальвини: "Готов к ужину с российским президентом". Это его же, но после ужина. И сам ужин. Как без него! В Италии так гостей не принимают.

Вот делегации рассаживаются. Итальянская — напротив российской. Поднимают бокалы. Объявляют меню: паста с осьминогами, креветки, морской ерш, ванильное мороженое с земляникой.

Все пишут про это меню, но в этом ничего удивительного. Надо понимать, в какой мы стране. В Италии кормить любят и умеют, и всем важно узнать, достойно ли встречали человека, который не был в гостях 4 года.

Но чтобы ни было в тарелках, главное блюдо ужина и, наверное, всего визита — санкции. Италия больше других стран мечтает, чтобы их не было, потому что потеряла едва ли не больше других. И мечтает торговать с Россией так, как раньше. К потерям уже даже привыкли, но таких откровенных заявлений, которые позволяет себе итальянский премьер на пресс-конференции, Брюссель давно не слышал.

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций — это не та цель, которую я желаю Италии и российским друзьям. Теперь перед нами еще полугодие. Увы, мы только что продлили санкции на 6 месяцев", — заявил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

"У нас с Евросоюзом в 2013 году торговый оборот был 450 миллиардов долларов. Сейчас – 279, по-моему. Но вот где эти 150 миллиардов недостающие? Я вам скажу. Это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе Италии. Не созданы новые либо утрачены бывшие рабочие места, люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы. Вот что это значит. Это ущерб для всех нас", — отметил Владимир Путин.

500 итальянских компаний на российском рынке, но ведь ни одна ни ушла. Во время визита Путина подписывают еще соглашения — на сумму 300 миллионов. Pirelli, Enel, Barilla — работать с русскими и для русских по-прежнему и выгодно, и престижно. Попробуй найти вакансию на заводе NLMK в Вероне — одной из площадок Новолипецкого металлургического комбината. Российским он стал в 2011 году. Это современное сталеплавильное и прокатное производство. В прошлом году — 400 тысяч тонн стали. Две трети остались на внутреннем рынке. Остальное ушло на экспорт.

"Стать частью мощного холдинга, у которого 20 филиалов и заводов по всему миру, для нас значило сохранить тот же ритм развития. Но при этом увеличить производство, безопасность, вклад в защиту окружающей среды и уменьшить расходы. Это и есть наш прогресс", — считает Джованни Боринелли, управляющий NLMK Verona.

Не может быть у Италии и России других отношений, даже если это кому-то не нравится. Перед каждым визитом Владимира Путина из-за забора американского посольства в Италии начинают лететь истерические телеграммы. Четыре года назад даже Папе Римскому пытались рекомендовать, на какие темы беседовать и сколько минут.

Это уже их третья встреча — Понтифика и президента Путина. Им не нужно согласовывать темы, искать их — на все в мире они смотрят одинаково. На Венесуэлу, на брошенных Украиной людей на Донбассе, которым нужны и помощь, и Церковь. Они молятся одним и тем же святым, на столе у глав государств стоят один и те же книги.

"Одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой. Вообще он сказал даже больше, что говорит говорю своим священникам, что без книг, без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником. Это говорит о наших глубоких духовных корнях общих", — отметил Владимир Путин.

Время, что провел российский президент в Италии (10 часов), бесценно, но особенно благодарны Владимиру Путину римляне. Кто только ни пошутил по поводу того, что в городе стало чисто. В Риме — месяц проблемы с уборкой мусора, а тут в один миг все наладилось. Про политические последствия тоже написали подробно и левые, и правые газеты. Все дороги ведут через Рим — это про то, что Россия намерена вернуться в Европу и самый короткий путь через самого близкого друга – Италию.

"Всем было понятно, что визит Путина в Италию подтвердит, что между Римом и Москвой есть дружба, которая десятилетиями держится на понимании и доверии. Внимание: Запад! Когда будешь праздновать День Победы в следующий раз лет через 5 или 10 в Британии или Нормандии, пожалуйста, не забудь пригласить Россию: без ее 20 миллионов погибших вообще бы не было никакой Победы", — пишут итальянские СМИ.

Улетел Путин из Рима тоже с опозданием, но не отменив ни одной встречи друзьями. И только настоящие друзья приедут ночью в аэропорт проводить, поговорить — пусть даже три минуты — перед взлетом.

Встреча с Сильвио Берлускони в аэропорту Fiumicino — последний пункт короткого, но такого теплого визита в страну, где Владимиру Путину посвящают произведения искусства. В 2018 веронский фермер нарисовал на тракторе портрет российского президента. Перед этим визитом он выбрал образ Святого Владимира. Так же масштабно. Размер работы — 24 тысячи квадратных метров.