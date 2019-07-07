Сергей Семак: пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу

В матче за Суперкубок России петербургский "Зенит" проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 2:3. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных.

"Сложная игра, первая официальная. Много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Будем разбираться и готовиться к первой игре премьер-лиги. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно".

"Чувствовалось, что это первый матч сезона, состояние тоже у всех игроков разное. Времени не так много было на подготовку, но обе команды хотели победить. Создавали много моментов, игра смотрелась с точки зрения болельщиков. Что касается матчей чемпионата, то должны учесть все ошибки и дальше смотреться лучше", – подытожил наставник "Зенита".