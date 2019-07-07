Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

В финале чемпионата мира по пляжному волейболу российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счетом 19:21, 21:17, 15:11.

Победа в турнире обеспечила сборной России участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

В матче за бронзовые медали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Серум переиграли американцев Три Борна и Трэвора Крэбба со счетом 19:21, 21:15, 15:10.

Для сборной России эта победа стала первой в истории чемпионатов мира. Ранее лучшим результатом было второе место в 2007 году.