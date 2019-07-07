"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!". Старшее поколение помнит, сколь неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей из СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской — Фил Донахью. Незабываемо! Так вот сейчас — то же самое, но сегодня — между Россией и Украиной.

Надо поговорить! Ну, что же, откровенный разговор между простыми людьми давно назрел. Он состоится 12 июля в 18:00 по московскому времени между студиями канала "Россия 1" в Москве и канала News One в Киеве. Ведущие — Мария Ситтель с Андреем Малаховым и Елена Кирик с Василием Головановым — из Киева.