Россия продолжает возвращать останки американских воинов

Американцы по приказу президента США Вудро Вильсона — впоследствии лауреата Нобелевской премии мира — высаживались в России, рассчитывая поживиться, пока нас ослабили Первая мировая и вслед за ней революция. Ленин тогда выступил под лозунгом: "Превратим войну империалистическую в гражданскую!". Вот американский десант и был тут как тут. Лишь на европейском Севере России объявились 6 тысяч солдат под флагом США. Нормально?!

Домой в Америку вернулись далеко не все. И сейчас, в XXI веке, российские поисковые отряды продолжают находить останки американских воинов и возвращать их родственникам.

Типичный западный мемориал в центре Архангельска. Сто лет назад на этом месте было болото. Здесь похоронены 222 солдата и офицера — интервенты из разных стран, которые с 1918-го по 1920 годы воевали на Русском Севере против советской власти. Британцы, французы, канадцы и австралийцы были здесь с 1916-го — союзники России по Антанте поставляли царской армии вооружение для войны с Германией и Австро-Венгрией.

После Февральской и Октябрьской революций и, главное, когда поражение немцев в Первой мировой войне стало очевидным, к Антанте поспешили присоединиться американцы. 5 сентября 1918-го в Архангельске высадился 339-й полк армии США — 6 тысяч пехотинцев. Англичане — они командовали всей Северной группировкой — поручили американцам охранять военные склады.

"Что такого произошло тогда в этом месте, что из союзников мы вдруг стали врагами? Ведь как показывает опыт Второй мировой войны, причем здесь же, в Архангельске, у нас гораздо лучше получается быть союзниками. И хорошо, что сейчас мы снова именно здесь начинаем работать по поиску пропавших солдат как союзники", — отметил Нил Даффет, председатель Побратимского комитета города Большой Портленд (США).

В чужой стране на чужой войне за чужие интересы погибли больше двухсот солдат армии США. Большинство из них с почестями похоронили на родине. По данным историков, примерно 20 военнослужащих 339-го пехотного полка остаются пропавшими без вести.

"Ко мне обратились американские коллеги с просьбой найти пропавших без вести солдат", — рассказал Игорь Матюк, руководитель Национального аварийно-спасательного агентства.

Игорь Матюк двадцать лет занимается поиском павших на Невском Пятачке и Ладожском озере: вернул память о сотнях советских бойцов, которые считались пропавшими без вести во время Великой Отечественной. Искать американцев, погибших во время Гражданской войны, с технической точки зрения не сложнее.

Организовать поисковую экспедицию просят ученые из музея обеих мировых войн East-West (штат Нью-Джерси) и из мемориальной ассоциации "Белый медведь" (штат Мичиган). Американцы уверены: опыт российских поисковиков и современные технологии помогут найти погибших в Поморье солдат армии США.

"Это стандартная форма времен Первой Мировой войны. Даже если вся униформа истлела, остаются пуговицы. Это, пожалуй, самое ценное при обнаружении солдата. По пуговицам и металлическим знакам отличия можно установить не только страну, за которую воевал солдат, но иногда даже конкретный полк. Кстати, у солдат из "Белого медведя" форма была другая, утепленная", — пояснил Дуайт Борнелл, исполнительный директор музея East-West.

"Белым медведем" после кампании на Русском Севере стали называть и 339-й пехотный полк 85-й армии США и тех, кто в нем служит. До сих пор эмблему украшают и полярный хищник, и девиз на русском языке старой орфографии: "Штык решает". Это красноармейцы научили врагов: сколь бы мощными ни были пушки, танки и аэропланы, бой не окончен, пока жив хоть один солдат и пока у него есть хотя бы штык.

Реальных столкновений между американцами и красными — наперечет, и все они детально зафиксированы в архивах — всегда с датами, именами и даже фотографиями. В музее поискового движения в Архангельске — известный снимок от 8 января 1919 года: Шенкурский уезд, убитый в бою разведчик Николай Дьячков и пехотинец Джордж Мозес.

"Он не показывает трофей, он показывает новинку — маскхалат. Американцы, как мухи в сметане, ползали под пулеметами. В условиях снегов маскироваться было очень важно. Американцы очень быстро обзавелись такими халатами, даже постельным бельем обматывались", — сказал Алексей Сухановский, командир саперно-мемориальной команды "Третий фронт".

"Когда они приехали сюда, точно как и сейчас это происходит, они с удивлением обнаружили, что здесь тоже живут люди", — отметил режиссер Олег Тепцов.

Режиссер Олег Тепцов изучает материал для документального фильма об интервенции на Русском Севере: и об участниках, и о жертвах с обеих сторон. Как выяснилось, американские командиры отправляли в Архангельск солдат, родители которых были эмигрантами из Российской империи.

"Они посидели здесь, поохраняли склады, померзли на морозе, переболели гриппом, да так, что 70 человек умерли от испанки. Некоторые умудрились пожениться, усыновили детей", — рассказал Тепцов.

"Сейчас есть очень хороший повод — в ноябре будет 100-летие вывода этого контингента из России — напомнить об этом, еще раз рассказать, еще раз сделать урок истории для всех и в Америке, и в России, и в других странах", — считает Юрий Жаров, президент музея East-West.

Под Архангельском американцы воевали ровно 14 месяцев: 339-й полк спешно эвакуировался в США 5 ноября 1919-го при наступлении на город частей Красной Армии.

Точно известно, что и на британском кладбище в Архангельске похоронены, как минимум, двое американцев, их могилы сейчас утеряны среди десятков надгробий. "Кто покоится в этом месте, одному Богу известно", — написано на них.