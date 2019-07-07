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7 июля 201918:16

Курц подсказал способ пресечения нелегальной миграции

EPA

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц считает неправильной деятельность неправительственных организаций (НПО), которые незаконно перевозят в Европу нелегальных мигрантов. По его мнению, эти НПО пробуждают у людей ложные надежды и подвергают их опасности.

"Пока спасение в Средиземном море связано с (получением) билета в Центральную Европу, все больше людей будет отправляться в путь", — приводит слова Курца РИА Новости.

Выход из этой ситуации экс-канцлер видит в следующем: власти должны гарантировать, что мигранты, отправившиеся в Европу незаконно, будут в обязательном порядке возвращены в страну происхождения или в страну транзита. Таким образом, по мнению Курца, можно остановить нелегальную миграцию, уничтожить бизнес контрабандистов и, что самое важное, положить конец тому, что люди тонут в Средиземном море.

Ранее в воскресенье, 7 июля, стало известно, что власти Мальты не разрешили немецкому судну "Айлан Курди", на борту которого находятся 65 спасенных в Средиземном море мигрантов, войти в свой порт. Судно принадлежит германской неправительственной организации Sea-Eye. А 6 июля в порт итальянского острова Лампедуза вошло судно Alex с мигрантами на борту, принадлежащее неправительственной организации Mediterranea. Организация проигнорировала запрет вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини мигрантам сходить на берег.

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