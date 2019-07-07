Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 июля 201922:00 Дмитрий Киселёв

Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

Евросоюз избирает себе новое руководство — лидеров. Все — по регламенту: новый состав Европарламента после майских выборов и голосование за новых топ-менеджеров ЕС. Но еще никогда процесс согласований не был столь мучительным и столь очевидно келейным и, простите, недемократичным.

А еще в ходе словно бесконечных споров -оказалось, что Евросоюз уже не 28 государств, объединенных общими ценностями, а прямо-таки набор кланов. Это Старая Европа, та, что привыкла договариваться и имеет опыт компромиссов, например, Германия, Голландия или Бельгия. Но еще есть непримиримые и требовательные проамериканские младоевропейцы, будь то Польша или тройка прибалтийских "пони". Есть уклончивые и себе на уме вышеградцы, где та же Польша плюс Чехия со Словакией и Венгрия. Но Венгрия еще в бунтарях, как и Италия. Есть глубоко обиженные, как Греция, а есть забыты,е но все же голосующие типа Исландии, Швеции или Португалии. Словом, компания столь разношерстна, что по сумме компромиссов в руководство Евросоюзом заведомо могли пройти лишь безликие, прямо-таки серые фигуры, из которых, образно говоря, ничего не "торчит", но глазу не на чем остановиться, да и слух острое слово не поцарапает.

Основная борьба развернулась за должности руководителей Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета, Центробанка ЕС и пост верховного представителя по внешней политике. И вот, наконец, новым спикером Европарламента с минимальным перевесом голосов стал итальянской политик от Партии прогрессивных социалистов и демократов 63-летний Давид-Мария Сассоли.

В прошлом — журналист. Сначала в мелких газетах во Флоренции, потом на телевидении. Ничем особым в профессии не отличился. Пошел по административно-партийной линии. Потом — в политику. Тоже не ярко, но избрался в Европарламент, 5 лет тихо сидел вице-спикером — и вот спикер.

Процитировать из него нечего. Хобби — тоже безопасные: концерты классической музыки и возделывание садика. Лично. Внешне вполне благообразен, вроде как с мудрыми морщинами на лице. Его куда более ярким конкурентом был Сергей Станишев. Саммит лидеров ЕС рекомендует именно Станишева новым спикером. На 10 лет моложе Сассоли, экс-премьер Болгарии, с 2011 года — лидер Партии европейских социалистов. С блестящим образованием — истфак МГУ плюс Лондонская школа экономики и политических наук. Но уроженец Херсона, в прошлом — гражданин СССР, говорит по-русски. Слишком подозрительно. Станишев даже не попадает в шорт-лист для голосования из четырех человек. В итоге парламентарии решают: уж лучше безликий Сассоли. А он уже и округло заявил, что санкции в отношении России сохранятся.

Впрочем, вернемся к келейному сговору. По остальным четырем руководителям институтов Евросоюза консультации шли еще более напряженно. Трехдневный саммит ЕС, что завершился недавно, все же выдавил из себя в последний момент следующих кандидатов. Их словно вынули из рукава — до такой степени все они стали неожиданностью Опять же не факт, что пройдут в Европарламенте, но все же.

На пост главы Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти – келейно согласована кандидатура министра обороны Германии Урсулы фор дер Ляйен. Келейно согласованным кандидатом на пост председателя Европейского совета стал бельгиец Шарль Мишель; главой дипломатии Евросоюза келейники видят испанца Жозепа Борреля; пост европейского Центробанка келейно предложен нынешней главе МВФ Кристин Лагард.

Именно против такой методики формирования руководства Евросоюза выступила яркая англичанка, депутат Европарламента от Партии Brexit Энн Виддекомб.

"Позвольте мне заметить, что если бы мне потребовалось убедить кого-то в том, что для Британии лучше всего уйти отсюда и сделать это как можно скорее, то я рассказала бы о том, как были проведены выборы. Потому что если в этом заключается основа демократии этого места, то это — серьезное предательство каждой страны, которая здесь представлена. Потому как это совсем не демократично. И это лишь одна из многих причин, почему Британия права в своем решении покинуть это место, и, надеюсь, это все-таки произойдет на Хэллоуин. И это правильно, потому что существует закономерная последовательность на протяжении всей истории того, как угнетенные восстают против своих угнетателей. Рабы против своих хозяев. Крестьяне против феодалов. Колонии против их империй. И именно поэтому Британия уходит", — отметила Энн Виддекомб.

Так или иначе, а депутаты из прощающейся с ЕС Британией сегодня для Европы — большая головная боль. Вот, например, во время открытия первой сессии Европарламента нового созыва, когда исполнялся гимн Евросоюза "Ода к радости" Бетховена, а председательствующий попросил всех встать, 28 депутатов-англичан встали, но повернулись, как бы это поприличнее сказать, спиной к президиуму в знак протеста против всего и в знак неуважения.

В любом случае скоро по келейно согласованным кандидатурам будет голосовать Европарламент. Мы же пока остановимся на явной экзотике — Урсуле фон дер Ляйен. Предложена как глава Еврокомиссии вместо Юнкера. По основному образованию Урсула фон дер Ляйен – гинеколог, доктор медицины. Ныне — министр обороны Германии. Ее критикуют за то, что Бундесвер — в плачевном состоянии. Немецкие танки не ездят, флот на приколе, а вертолеты не летают.

Но нам фон дер Ляйен интересна другим. Ее прадедушка Людвиг Кноп был одним из крупнейших промышленников России в XIX веке. Построил сотни ткацких фабрик, торговал хлопком и пряжей. Его слава была столь народной, что имя Людвига Кнопа вошло даже в русскую поговорку того времени: "Где церковь, там и поп, где казарма, там и клоп, а где фабрика, там Кноп".

Любопытно, что обрусевший немец столь проникся местными традициями, что, как и наши купцы, предпочитал не письменные контракты, а деловые договоренности, скрепленные лишь рукопожатием. Авторитет и заслуги перед Россией Людвига Кноппа были столь значимы, что император Александр II пожаловал ему титул барона. И вот сейчас немка с благородной фамилией Урсула фон дер Ляйен — действующий министр обороны Германии — основной кандидат на пост главы Еврокомиссии.

Кстати, Урсула фон дер Ляйен убрала с дистанции голландца Франса Тиммерманса, который еще недавно считался фаворитом гонки. Но против Тиммерманса горой встали восточноевропейцы, ведь это именно он недавно расследовал нарушения европейского законодательства в этих странах. Самый громкий скандал был связан с разоблачениями Польши, власти которой при проведении реформы Конституционного суда нарушили нормы Евросоюза. Правда, младоевропейцы совсем не были против немца Вебера. Однако его кандидатуру в штыки воспринял французский президент Макрон. Главный его аргумент — правоцентристы уже 15 лет руководят Еврокомиссией, пора передать власть либеральным политикам.

Интересно, что когда на саммите и с третьей попытки не удалось согласовать кандидата в председатели Еврокомиссии, Макрон в отчаянии воскликнул: "Я очень скептически отношусь к мнению о том, что будущее Европы в расширении. 28 стран и так не могут договориться. Я буду выступать против любых форм расширения до решительных институциональных реформ. Лишь потом можно будет говорить об этом серьезно. Вуаля".

Так, на четвертой встрече лидеров ЕС и появилась компромиссная кандидатура верной соратницы Ангелы Меркель Урсулы фон дер Ляйен. Всех попытался утешить уходящий глава Евросовета Дональд Туск. Кому-то его слова могут показаться шуткой, но Туск сказал это серьезно: "Мы выбрали двух женщин и двух мужчин на ключевые посты ЕС — прекрасный гендерный баланс. Я очень этому рад, Европа — женщина как-никак".

Что же до расширения Евросоюза, против которого столь решительно выступает Макрон, то там уже выстроилась нетерпеливая очередь. Еще в 2004 году заявку на вступление в ЕС подала Македония. Одним из условий вступления было урегулирование спора с Грецией по названию государства. В итоге зимой этого года парламент Македонии ради членства в ЕС изменяет название страны. Теперь это Северная Македония. А выясняется, что стопроцентных гарантий на членство в ЕС никто не давал. И вот сейчас президент Франции — вообще против любых расширений. Пощечина для македонцев.

Тем временем Сербии открыто намекают на возможность вступления в Евросоюз, если она пойдет на жертву и признает независимость Косово. Может, тоже туман, а потом появятся и другие условия?

При этом непризнанная половиной стран мира Республика Косово шлет свои сигналы в Брюссель о том, что очень рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС. Более того, косовский президент Хашим Тачи просто шантажирует: мол, если двери в Евросоюз не будут распахнуты, то Косово объединится с Албанией и станет претендовать на часть Сербии. Для убедительности движение в сторону Великой Албании уже началось.

Косово и Албания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве во внешней политике и объединении диппредставительств. То есть посольства двух стран теперь сливаются. При этом помним, что еще недавно Тачи призвал руководство Албании полностью упразднить границы с Косово.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:37

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

20:31

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

20:30

СИРИЗА признала свое поражение

19:40

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

19:07

Депутат выложил видео с застрявшими на аттракционе людьми

18:17

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

18:06

ПАСЕ не даст России карт-бланш

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Италии вместо Путина появился святой Владимир

В Италии вместо Путина появился святой Владимир

1 час назад
Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

1 час назад
Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

2 часа назад
Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

41 минута назад
Ципрас пообещал передать власть Мицотакису 8 июля

Ципрас пообещал передать власть Мицотакису 8 июля

13 минут назад
Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

3 часа назад
Минтранс подсчитал убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию

Минтранс подсчитал убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию

1 час назад
Иран и уран: Израиль воззвал к Великобритании, Германии и Франции

Иран и уран: Израиль воззвал к Великобритании, Германии и Франции

5 часов назад
Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

1 час назад
Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

2 часа назад
Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

2 часа назад
Санкционку будут отслеживать несколько операторов

Санкционку будут отслеживать несколько операторов

2 часа назад
Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

56 минут назад
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

58 минут назад
"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

58 минут назад
Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

1 час назад
Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

1 час назад
Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

1 час назад
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

1 час назад
Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

1 час назад
ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

2 часа назад
Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

2 часа назад
Мальта все же примет мигрантов с немецкого судна

Мальта все же примет мигрантов с немецкого судна

2 часа назад
Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Одессе

Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Одессе

3 часа назад
Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

3 часа назад
На высоте многоэтажки: депутат выложил видео с застрявшими на аттракционе людьми

На высоте многоэтажки: депутат выложил видео с застрявшими на аттракционе людьми

3 часа назад
Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

3 часа назад
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

4 часа назад
Света нет: венесуэльские НПЗ приостановили работу

Света нет: венесуэльские НПЗ приостановили работу

4 часа назад
В Нижнем Новгороде выпал необычный град. Видео

В Нижнем Новгороде выпал необычный град. Видео

5 часов назад
Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

5 часов назад
Регистратор запечатлел гибель водителя и пассажира машины в Москве

Регистратор запечатлел гибель водителя и пассажира машины в Москве

5 часов назад
Капитан "Атолла" арестован

Капитан "Атолла" арестован

6 часов назад
Резолюция против российских "Потоков" принята ПА ОБСЕ

Резолюция против российских "Потоков" принята ПА ОБСЕ

6 часов назад
Появилась новая версия гибели Boeing МН370

Появилась новая версия гибели Boeing МН370

6 часов назад
Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

6 часов назад
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

6 часов назад
Газовый вопрос: Киев зарабатывает на реверсе, которого нет

Газовый вопрос: Киев зарабатывает на реверсе, которого нет

7 часов назад
Украинское шоу: на смену любителю Порошенко пришел профессионал

Украинское шоу: на смену любителю Порошенко пришел профессионал

7 часов назад
Принципиальная позиция: Медведчук признался, что президентом стать не хочет

Принципиальная позиция: Медведчук признался, что президентом стать не хочет

7 часов назад
Водитель опрокинувшегося бензовоза, подвозивший туристов, дал показания. Видео

Водитель опрокинувшегося бензовоза, подвозивший туристов, дал показания. Видео

7 часов назад
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

7 часов назад
Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

8 часов назад
Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

8 часов назад
Итальянские журналисты подрались, чтобы пробиться к Путину

Итальянские журналисты подрались, чтобы пробиться к Путину

8 часов назад
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

9 часов назад
Кудрин прокомментировал свой "дрейф в сторону Глазьева"

Кудрин прокомментировал свой "дрейф в сторону Глазьева"

9 часов назад
Какое отопление выбрать для дачи

Какое отопление выбрать для дачи

11 часов назад
Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

11 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

06.07.2019 12:47
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26