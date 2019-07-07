Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично
Евросоюз избирает себе новое руководство — лидеров. Все — по регламенту: новый состав Европарламента после майских выборов и голосование за новых топ-менеджеров ЕС. Но еще никогда процесс согласований не был столь мучительным и столь очевидно келейным и, простите, недемократичным.
А еще в ходе словно бесконечных споров -оказалось, что Евросоюз уже не 28 государств, объединенных общими ценностями, а прямо-таки набор кланов. Это Старая Европа, та, что привыкла договариваться и имеет опыт компромиссов, например, Германия, Голландия или Бельгия. Но еще есть непримиримые и требовательные проамериканские младоевропейцы, будь то Польша или тройка прибалтийских "пони". Есть уклончивые и себе на уме вышеградцы, где та же Польша плюс Чехия со Словакией и Венгрия. Но Венгрия еще в бунтарях, как и Италия. Есть глубоко обиженные, как Греция, а есть забыты,е но все же голосующие типа Исландии, Швеции или Португалии. Словом, компания столь разношерстна, что по сумме компромиссов в руководство Евросоюзом заведомо могли пройти лишь безликие, прямо-таки серые фигуры, из которых, образно говоря, ничего не "торчит", но глазу не на чем остановиться, да и слух острое слово не поцарапает.
Основная борьба развернулась за должности руководителей Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета, Центробанка ЕС и пост верховного представителя по внешней политике. И вот, наконец, новым спикером Европарламента с минимальным перевесом голосов стал итальянской политик от Партии прогрессивных социалистов и демократов 63-летний Давид-Мария Сассоли.
В прошлом — журналист. Сначала в мелких газетах во Флоренции, потом на телевидении. Ничем особым в профессии не отличился. Пошел по административно-партийной линии. Потом — в политику. Тоже не ярко, но избрался в Европарламент, 5 лет тихо сидел вице-спикером — и вот спикер.
Процитировать из него нечего. Хобби — тоже безопасные: концерты классической музыки и возделывание садика. Лично. Внешне вполне благообразен, вроде как с мудрыми морщинами на лице. Его куда более ярким конкурентом был Сергей Станишев. Саммит лидеров ЕС рекомендует именно Станишева новым спикером. На 10 лет моложе Сассоли, экс-премьер Болгарии, с 2011 года — лидер Партии европейских социалистов. С блестящим образованием — истфак МГУ плюс Лондонская школа экономики и политических наук. Но уроженец Херсона, в прошлом — гражданин СССР, говорит по-русски. Слишком подозрительно. Станишев даже не попадает в шорт-лист для голосования из четырех человек. В итоге парламентарии решают: уж лучше безликий Сассоли. А он уже и округло заявил, что санкции в отношении России сохранятся.
Впрочем, вернемся к келейному сговору. По остальным четырем руководителям институтов Евросоюза консультации шли еще более напряженно. Трехдневный саммит ЕС, что завершился недавно, все же выдавил из себя в последний момент следующих кандидатов. Их словно вынули из рукава — до такой степени все они стали неожиданностью Опять же не факт, что пройдут в Европарламенте, но все же.
На пост главы Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти – келейно согласована кандидатура министра обороны Германии Урсулы фор дер Ляйен. Келейно согласованным кандидатом на пост председателя Европейского совета стал бельгиец Шарль Мишель; главой дипломатии Евросоюза келейники видят испанца Жозепа Борреля; пост европейского Центробанка келейно предложен нынешней главе МВФ Кристин Лагард.
Именно против такой методики формирования руководства Евросоюза выступила яркая англичанка, депутат Европарламента от Партии Brexit Энн Виддекомб.
"Позвольте мне заметить, что если бы мне потребовалось убедить кого-то в том, что для Британии лучше всего уйти отсюда и сделать это как можно скорее, то я рассказала бы о том, как были проведены выборы. Потому что если в этом заключается основа демократии этого места, то это — серьезное предательство каждой страны, которая здесь представлена. Потому как это совсем не демократично. И это лишь одна из многих причин, почему Британия права в своем решении покинуть это место, и, надеюсь, это все-таки произойдет на Хэллоуин. И это правильно, потому что существует закономерная последовательность на протяжении всей истории того, как угнетенные восстают против своих угнетателей. Рабы против своих хозяев. Крестьяне против феодалов. Колонии против их империй. И именно поэтому Британия уходит", — отметила Энн Виддекомб.
Так или иначе, а депутаты из прощающейся с ЕС Британией сегодня для Европы — большая головная боль. Вот, например, во время открытия первой сессии Европарламента нового созыва, когда исполнялся гимн Евросоюза "Ода к радости" Бетховена, а председательствующий попросил всех встать, 28 депутатов-англичан встали, но повернулись, как бы это поприличнее сказать, спиной к президиуму в знак протеста против всего и в знак неуважения.
В любом случае скоро по келейно согласованным кандидатурам будет голосовать Европарламент. Мы же пока остановимся на явной экзотике — Урсуле фон дер Ляйен. Предложена как глава Еврокомиссии вместо Юнкера. По основному образованию Урсула фон дер Ляйен – гинеколог, доктор медицины. Ныне — министр обороны Германии. Ее критикуют за то, что Бундесвер — в плачевном состоянии. Немецкие танки не ездят, флот на приколе, а вертолеты не летают.
Но нам фон дер Ляйен интересна другим. Ее прадедушка Людвиг Кноп был одним из крупнейших промышленников России в XIX веке. Построил сотни ткацких фабрик, торговал хлопком и пряжей. Его слава была столь народной, что имя Людвига Кнопа вошло даже в русскую поговорку того времени: "Где церковь, там и поп, где казарма, там и клоп, а где фабрика, там Кноп".
Любопытно, что обрусевший немец столь проникся местными традициями, что, как и наши купцы, предпочитал не письменные контракты, а деловые договоренности, скрепленные лишь рукопожатием. Авторитет и заслуги перед Россией Людвига Кноппа были столь значимы, что император Александр II пожаловал ему титул барона. И вот сейчас немка с благородной фамилией Урсула фон дер Ляйен — действующий министр обороны Германии — основной кандидат на пост главы Еврокомиссии.
Кстати, Урсула фон дер Ляйен убрала с дистанции голландца Франса Тиммерманса, который еще недавно считался фаворитом гонки. Но против Тиммерманса горой встали восточноевропейцы, ведь это именно он недавно расследовал нарушения европейского законодательства в этих странах. Самый громкий скандал был связан с разоблачениями Польши, власти которой при проведении реформы Конституционного суда нарушили нормы Евросоюза. Правда, младоевропейцы совсем не были против немца Вебера. Однако его кандидатуру в штыки воспринял французский президент Макрон. Главный его аргумент — правоцентристы уже 15 лет руководят Еврокомиссией, пора передать власть либеральным политикам.
Интересно, что когда на саммите и с третьей попытки не удалось согласовать кандидата в председатели Еврокомиссии, Макрон в отчаянии воскликнул: "Я очень скептически отношусь к мнению о том, что будущее Европы в расширении. 28 стран и так не могут договориться. Я буду выступать против любых форм расширения до решительных институциональных реформ. Лишь потом можно будет говорить об этом серьезно. Вуаля".
Так, на четвертой встрече лидеров ЕС и появилась компромиссная кандидатура верной соратницы Ангелы Меркель Урсулы фон дер Ляйен. Всех попытался утешить уходящий глава Евросовета Дональд Туск. Кому-то его слова могут показаться шуткой, но Туск сказал это серьезно: "Мы выбрали двух женщин и двух мужчин на ключевые посты ЕС — прекрасный гендерный баланс. Я очень этому рад, Европа — женщина как-никак".
Что же до расширения Евросоюза, против которого столь решительно выступает Макрон, то там уже выстроилась нетерпеливая очередь. Еще в 2004 году заявку на вступление в ЕС подала Македония. Одним из условий вступления было урегулирование спора с Грецией по названию государства. В итоге зимой этого года парламент Македонии ради членства в ЕС изменяет название страны. Теперь это Северная Македония. А выясняется, что стопроцентных гарантий на членство в ЕС никто не давал. И вот сейчас президент Франции — вообще против любых расширений. Пощечина для македонцев.
Тем временем Сербии открыто намекают на возможность вступления в Евросоюз, если она пойдет на жертву и признает независимость Косово. Может, тоже туман, а потом появятся и другие условия?
При этом непризнанная половиной стран мира Республика Косово шлет свои сигналы в Брюссель о том, что очень рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС. Более того, косовский президент Хашим Тачи просто шантажирует: мол, если двери в Евросоюз не будут распахнуты, то Косово объединится с Албанией и станет претендовать на часть Сербии. Для убедительности движение в сторону Великой Албании уже началось.
Косово и Албания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве во внешней политике и объединении диппредставительств. То есть посольства двух стран теперь сливаются. При этом помним, что еще недавно Тачи призвал руководство Албании полностью упразднить границы с Косово.
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