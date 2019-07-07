Волейбол. Сборная США одержала волевую победу над Бразилией в финале Лиги наций

В матче финала волейбольной Лиги наций женская сборная США на паркете "Олимпик Спорт Центр" в китайском городе Нанкин одержала волевую победу над командой Бразилии со счетом 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13).

У победителей встречи самыми результативными стали Андреа Древс (33 очка) и Келси Робинсон (15), а у бразильянок больше всех набрали Габриэла Гимараэс (20) и Лорен Тейшейра (20).

Ранее в матче за бронзовые медали турнира сборная Китая переиграла команду Турции – 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21).

Для американок эта победа стала второй кряду, в 2018 году сборная США в финале Лиги наций обыграла команду Турции.

Напомним, сборная России на групповом этапе выиграла три матча из 15, заняла 14-е место и не сумела пробиться в "Финал шести".