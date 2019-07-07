Насильник увез 10-летнюю школьницу в лес на велосипеде

В Уфе задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над 10-летней школьницей. По сообщению ГТРК "Башкортостан", это 33-летний житель Благовещенска, ранее не раз судимый за кражи и грабежи.

Рецидивист, который в январе этого года освободился из тюрьмы, снимал квартиру в Уфе. Накануне он отвез школьницу на велосипеде в лесопосадку около Курочкиной горы и надругался над ней.

После этого мама девочки – жительница Калининского района Уфы — обратилась в полицию. Правоохранители установили приметы преступника и по горячим следам задержали подозреваемого. В розыске помог один из местных жителей — он узнал человека, похожего по приметам на разыскиваемого.

Возбуждено уголовное дело. Полученные полицейскими объективные данные свидетельствуют о причастности задержанного мужчины к преступлению. Найден велосипед и одежда, в которую подозреваемый был одет в момент совершения преступления. Его также опознали по видеозаписи, на которой тот зафиксирован вместе с девочкой. Мужчина доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета России.