Медведчук: люди Зеленского раньше были охранниками Коломойского

Олигархически криминальный предвыборный проект на Украине — так называемый "Оппозиционный блок" — эксплуатирует протест, но на самом деле заточен лишь на то, чтобы отобрать голоса у вполне себе здоровой "Оппозиционной платформы — За жизнь!". Расчет — на созвучие и грязные технологии.

Так или иначе, а "Оппозиционная платформа — За жизнь!" Бойко — Медведчука уже месяц назад стала второй по популярности партией Украины и устойчиво продолжает расти. Цифры пока еще скромные (за месяц — с 10,7% до 13,4), но все же это — почти 30-процентный рост.

Глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!" Виктор Медведчук — герой программы "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

Конечно, мы очень хотели записать это интервью на Украине, но попасть в Киев российским тележурналистам практически невозможно, поэтому пришлось встречаться на нейтральной территории, в Минске, городе, через который осуществляется авиасообщение между Москвой и Киевом. Здесь проходят встречи в "минском" формате.

Это интервью мы записывали в тот самый день, когда было принято решение об освобождении четырех украинских военнопленных. Виктор Медведчук лично об этом договорился с главами ДНР и ЛНР, а потом организовал их возвращение в Киев. Он участвует в этом процессе уже пять лет. Всего с начала конфликта при его посредничестве домой вернулись более 300 человек.

- Когда можно ожидать следующее освобождение или обмен пленных? Ведутся ли переговоры?

- Эти переговоры ведутся постоянно. К сожалению, результат не настолько быстрый, как ожидают и как хотелось бы. Но если не вести переговоры, то, конечно, не будет и результата, — отметил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!".

То, что произошло в Минске, разумеется, вызвало волну недовольства как со стороны националистов, так и со стороны самого Зеленского. Именно он сразу после избрания исключил Медведчука из переговоров по обмену пленными, а гуманитарную акцию назвал "предвыборным пиаром".

Говоря "Владимир Зеленский", подразумеваем Игорь Коломойский. Недаром программы студии "Квартал-95" выходили на телеканале "1+1", принадлежащем олигарху.

- Насколько сильное влияние на Зеленского оказывает Коломойский?

- Это сложно определить, насколько сильное. То, что он оказывает влияние, я думаю, вряд ли подлежит сомнению. Люди, которые пришли сегодня и представляют команду Зеленского, — это, фактически люди, которые работали, начиная с охраны, заканчивая менеджерами и адвокатами, у Коломойского, — пояснил Медведчук.

На сегодняшний день Украина — самая бедная страна в Европе. Хотя некогда имела огромный экономический потенциал.

- Может, с Зеленским лучше станет?

- При тех людях, которые больше понимают в экономических процессах, это не стало, а при Зеленском, который вообще в этом не понимает, станет? У нас ВВП по итогам 2018 года — всего лишь 63% от уровня ВВП, вдумайтесь, 1990 года. Мы — единственная из всех 15 бывших республик, которые сегодня самостоятельные, которые не вышли на уровень ВВП. Вот вам и ответ, — сказал Виктор Медведчук.

Но это сейчас, а в начале 2000-х главой государства был Леонид Кучма, а Виктор Медведчук возглавлял администрацию президента Украины. В 2005 году, когда на президентских выборах победил Ющенко, Медведчук ушел из активной публичной политики. Но в конце прошлого года он возглавил политсовет партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!". На Украине ее называют "пророссийской". Сегодня, по опросам, она занимает второе место и имеет все шансы пройти в Раду.

- После выборов вы тоже не рассматриваете никаких коалиций?

- Я бы не хотел об этом даже говорить, о каких-то коалициях, потому что это пока туманность определенного рода. У нас есть свои принципы, своя программа, которую мы собираемся в будущем реализовывать, — сказал Медведчук.

Один из пунктов — это восстановление связей с Россией. И здесь у Медведчука есть большое преимущество: с Владимиром Путиным он знаком начала 2000-х . Со временем деловые отношения переросли в более тесные — младшая дочь Медведчука Дарья — крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой. И этот факт в биографии Медведчука многих на Украине сильно раздражает.

- Как вы уговорили его стать крестным?

- Это по части моей жены Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья — тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году, — признается Виктор Медведчук.

- Крестница видит своего крестного?

- Да, видит.

Вот как раз одна из таких встреч. Медведчук принимает Путина у себя на даче в Крыму. Съемка сделана еще до 2014 года. Президента встречает вся семья Медведчука. Путин преподнес крестнице букет и подарок — плюшевого медведя.

- Когда-то же должна состояться встреча Путина и Зеленского. Мне кажется, вы являетесь тем кандидатом, который, как никто лучше, может организовать эту встречу. К вам не обращалась команда Зеленского?

- Здесь не нужны Медведчук или кто-то другой в качестве посредников. Инициатива — я уверен и могу это аргументировать — должна исходить от украинской стороны, потому что сегодня боевые действия и конфликт происходят на территории Украины. Зеленский должен это проявлять. Он продолжает жить в своем мире восприятия всего этого, в том, как он видит разрешение этой проблемы. Она сама не разрешится, — уверен украинский политик.