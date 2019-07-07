Пятиморск: плюс 50, сиеста и идеи

Поселок с красивым названием Пятиморск в Волгоградской области — особенное место. Проезжая мимо, может показаться, что таких населенных пунктов в России — многие тысячи. Но если познакомиться с Пятиморском поближе, начинаешь понимать, что Пятиморск очень отличается.

В поселке Пятиморск, что под Волгоградом, — плюс 50, на солнце у всех сиеста, а у Ивана Попова – начальника Донского района гидросооружений и судоходства — работа. Вот-вот начнется новый проект. Но он пока в секрете. В интервью он невероятно увлекательно рассказывает про парк Волго-Донского канала и российскую историю.

Он вообще про все, что нравится, говорит о души. В свои 70 так же влюбчив в людей, девушек, книги, запахи, донскую рыбалку, на которую ему, вообще-то, нельзя из-за жары и давления. Зазывает туристов.

За плечами — полвека речной службы. Блестящий петербургский инженер-строитель в самом начале провала 90-х, он получает назначение сюда, на шлюз №13.

Иван Михайлович придумал организовать в Пятиморске "зеленую стоянку" для туристических судов. А дальше потянулось: красочная ярмарка с донскими деликатесами, народные ансамбли и вторая молодость. Самому "юному" исполнителю — 80.

Его общественный проект "Новый Пятиморск" казался выдумкой, пока в поселке на народные деньги и силами одних только местных жителей не началось строительство тематического парка. Два храма, фонтаны, десятки исторических аллей — имени Петра Первого, Екатерины Второй, Героев Советского Союза.

Место огромной силы. Так много сошлось в этой точке для истории страны. Путь из варяг в греки. Поставили поклонный крест в память о первопроходцах, купцах, строителях. А выше на холме — монумент работы Вутечича. Три солдата как символ соединения трех фронтов. В ноябре 1943-го здесь сомкнулись Юго-Западный, Сталинградский и Донской. Потом будут капитуляция Паулюса и освобождение Сталинграда.

О войне в Сталинграде Попов может говорить часами. У него отец — фронтовик. Вернулся израненный, без руки. Четверо детей. Пошел на завод рабочим. Неиссякаемая энергия, воля и уверенность в победе у Попова родом из послевоенного детства.

"Чтобы помнили. Никто не забыт, ничто не забыто. Это не просто слова. Это жизнь. То, через что они прошли, я бы, наверное, не выдержал. Они жили до последнего своего дня. Жили по совести, не теряя честь, достоинство, любили Родину, своих близких", — говорит Иван Попов.

Ивана Михайловича Попова здесь уважительно называют "наш генератор". После музея и тематического парка взялся за оздоровительный центр, отель и пляж. И уже развивает малое предпринимательство в Пятиморске — с теми же односельчанами, которые помогали косить камыш и разбирать еще советские помойки по берегам Дона. "Если бы не он, ничего бы здесь не было", — считают местные жители.

Сердце поселка — клуб. Рассказывали, что все здесь с 50-х годов сохранилось: лепнина, люстра, украшение сцены. Но чтобы в такой хорошей сохранности?! Все отреставрировали сами, даже сиденья советских времен не убирают, сохраняют атмосферу. И приходят целыми семьями.

Он еще и коллекционер. Собирает предметы из жизни пятиморцев. Казалось бы, поселку всего-то полвека. О чем можно рассказать? А в местном музее — два этажа. Личные истории пятиморцев.

На семейном совете знатных речников Новиковых-Госюковых молодежь решает после учебы вернуться в Пятиморск. На вопрос, зачем, отвечают: есть идеи, как продолжить дело Попова.

Обустроить сквер и поселковую инфраструктуру, казалось бы, чего проще. Ну, вот для понимания. Волгоградская область — это ветры, зной и бескрайние степи. Что в таких непростых природных условиях движет людьми? Жители Пятиморска обычно отвечают: идея.