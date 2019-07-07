Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.

В Вене под председательством министров энергетики России и Венесуэлы Александра Новака и Мануэля Кеведо 6-я Министерская встреча стран ОПЕК и ОПЕК+ продлила соглашение о регулировании добычи нефти еще на 9 месяцев. Важное дело, ведь такой режим помогает избежать потрясений на рынке и обеспечить стабильное развитие отрасли. Кроме того, бюджет России получит немалые деньги. Вот как в интервью РИА Новости оценил масштаб произошедшего министр энергетики РФ Александр Новак.

"В результате этого мы рассчитываем, что в течение 2019-2020 годов бюджет получит дополнительно около 3,5 триллиона рублей и это будет также иметь положительное влияние на российские компании для продолжения инвестиций и реализации своих проектов", — подчеркнул Новак.