"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче на сборе в Австрии

В рамках товарищеского матча "Ростов" под руководством Валерия Карпина на сборе в австрийском городе Штирия проиграл команде второй немецкой бундеслиги "Ганновер" со счетом 1:2.

У победителей встречи голами отметились Хендрик Вейдандт (3-я минута) и Флоран Муслия (45+6), а у ростовчан единственный мяч забил Роман Еременко (70).

Напомним, "Ростов" по итогам прошлого сезона с 41 очком занял девятое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2019/20 подопечные Валерия Карпина в субботу, 13 июля примут "Оренбург".