Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

В микрорайоне Лесобаза в Тюмени установленный на барже подъемный кран оборвал высоковольтный провод. Из-за обрыва провода и дождя образовалась электрическая дуга. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте, баржу, перевозившую кран по реке, тянул катер. В какой-то момент кран зацепил провод. Обесточивания не было, высоковольтный кабель не коснулся воды.

На барже находились восемь членов экипажа, пострадавших среди них нет. Информация о массовой гибели рыбы не подтверждается.

По этому факту Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку.