Избиение семилетней девочки: участкового врача проверят

В Ингушетии проверят работу участкового врача после госпитализации с тяжелыми травмами семилетней девочки, воспитывавшейся в семье тети. Проверка коснется всех ответственных органов и ведомств, включая органы опеки и участкового педиатра, уточняет ТАСС.

Семилетнюю Аишу привела в клинику тетя, в чьей семье воспитывается девочка. Во время осмотра перед операцией по фиксации открытого перелома врачи обнаружили застарелые переломы, шрамы от порезов, травму позвоночника и свежие следы укусов, синяки от ремня и другие травмы. Девочка была доставлена в Москву, медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля) поместили ребенка в барокамеру, насыщенную кислородом. Однако за последние сутки улучшение в мягких тканях рук, пострадавших при переломах и во время избиений, не наблюдается.

Главной подозреваемой в избиении ребенка является ее тетя. В субботу суд в Ингушетии арестовал ее на два месяца. Ранее 35-летняя женщина отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Как ребенок оказался в семье человека, осужденного по такой статье, предстоит разобраться следствию. Родители ребенка найдены, несколько лет назад они уехали из Ингушетии на заработки, оставив дочь в семье брата со стороны отца.