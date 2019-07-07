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Россия и ПАСЕ 44 минуты назад

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7 июля 201920:30

ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

Global Look Press

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет вместе с Россией работать над требованиями, которые были выдвинуты одновременно с ее возвращением в ассамблею. Но никакого дедлайна и жестких временных рамок нет.

В начале 2020 года начинается следующая сессия, как обычно, каждая делегация должна подтвердить свои полномочия. И очень важно в предстоящие полгода работать вместе, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье.

ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу предлагает вернуть новой российской делегации полномочия, но на определенных условиях. Это освобождение украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, немедленная выплата всех взносов в бюджет Совета Европы, сотрудничество со следователями и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH17 Malaysia Airlines. Кроме того, защита прав представителей ЛГБТИ-сообщества, особенно в Чечне, и расследование убийства Бориса Немцова.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году дважды обсуждалось восстановление полномочий, но санкции только ужесточались. В 2016-2018 годах Россия не стала отправлять заявку на подтверждение полномочий, в 2019 году их опротестовали, а потом подтвердили, передает РИА Новости.

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