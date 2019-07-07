СИРИЗА признала свое поражение

Свое поражение на досрочных парламентских выборах признала правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса.

По результатам экзитполов, партия "Новая демократия" лидирует.

В партии заявили, что уважают выбор народа. И подчеркнули, что СИРИЗА получила в трудных условиях много голосов, что делает ее бесспорным выразителем прогрессивных и демократических сил в Греции. В связи с этим народные достижения будут отстаиваться, но уже с позиции главной оппозиционной партии, сообщает ТАСС.

В то же время в афинском районе Эксархия анархисты атаковали три избирательных участка. Угрожая молотками, они похитили урны с бюллетенями.

Согласно их убеждениям, парламент – инструмент капитала, формирующий нормативную базу для его власти. Анархисты призывают не участвовать в выборах, передает РИА Новости.