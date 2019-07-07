Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Пограничный контроль в аэропорту мексиканского Канкуна не смогли пройти еще 14 российских граждан. Местная миграционная служба решила, что цели их поездки не соответствуют заявленной.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины того, почему людей с российскими паспортами не пустили в страну.

Это уже вторая за последние дни группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказала во въезде в аэропорту Канкуна. До этого миграционные власти не пустили в страну 10 человек 4 июля. В российской дипмиссии отметили, что трое из прибывших, вероятно, не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать, что у них есть деньги для пребывания в стране. Еще троим въезд в Мексику вообще запрещен — они находятся в "черном списке". Остальные же четверо имели российские паспорта, но прилетели Узбекистана. Поэтому миграционная служба заподозрила, что их паспорта фальшивые.

Сейчас девять человек из этой группы уже отправили в РФ, а российские дипломаты в Мексике пытаются урегулировать ситуацию с новыми проблемными туристами.