Бранислав Иванович: быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре

В матче за Суперкубок России петербургский "Зенит" проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 2:3. Защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович прокомментировал поражение команды в первой официальной игре сезона.

"Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре. Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо, – приводит слова Ивановича пресс-служба "Зенита". – Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию. Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный".

Напомним, в первом туре российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака в воскресенье, 14 июля примут "Тамбов".