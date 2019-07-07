Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

От покупки 50 самолетов Boeing 737 MAX отказалась бюджетная саудовская авиакомпания Flyadeal (дочерняя компания государственной Saudi Arabian Airlines).

Сделка была заключена в 2018 году. Сначала авиакомпания договорилась с Boeing о поставке 30 самолетов, затем увеличила их количество до 50.

Однако позднее был сделан выбор в пользу Airbus 320. 30 самолетов будут закуплены до 2021 года, опция о последующей закупке еще 20 сохранена.

Flyadeal стала первой авиакомпанией, отказавшейся от "боингов" после двух крушений. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, 157 человек погибли. В ноябре 2018 года потерпел крушение самолет индонезийской компании Lion Air.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и других странах, 20 стран закрыли для этих "боингов" пролет над своей территорией.

В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. Компания ее дорабатывает, передает РИА Новости.