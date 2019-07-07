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7 июля 201921:06

Минтранс подсчитал убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию

EPA

Убытки российских авиакомпаний от решения властей запретить полеты в Грузию с 8 июля составят примерно 3 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. В эту сумму входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. Правда, министр оговорился, что это "очень предварительные" оценки, а более точные ожидаются к концу будущей недели.

Дитрих сообщил также, что сейчас в Грузии находятся около 4500 российских туристов. Это те, кто не согласился досрочно прервать свой отпуск. Он допускает, что эти люди планируют выехать другими видами транспорта.

"На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", — цитирует слова Дитриха "Интерфакс". Он уточнил, что вывозить туристов предполагается не из Грузии, а из аэропортов соседних стран.

Ранее Росавиация рекомендовала перевозчикам пообщаться лично с каждым из россиян, кто забронировал авиабилеты в Грузию после 7 июля. Авиакомпаниям было предложено убедить туристов перебронировать билеты и "воспользоваться альтернативными направлениями".

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы из России в Грузию, президент России Владимир Путин подписал 21 июня. Это было сделано после беспорядков, произошедших 20 июня в Тбилиси.

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