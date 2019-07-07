Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

Лечением семилетней Аиши из Ингушетии занимаются специалисты центра Рошаля. Находящейся в тяжелом состоянии изувеченной девочке назначены сосудистые препараты, физиотерапия и оксигенация.

Тем временем, как передает "Интерфакс", Следком решил проверить участкового врача и иных лиц, которые могут быть причастны к травмированию ребенка. Арестованная тетя Аиши не признает своей вины в ее истязании. Возбуждено дело, женщина арестована.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что позитивные прогнозы в отношении маленькой пациентки не оправдываются: вероятно, руку девочки придется ампутировать.