7 июля 201921:03
Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля
Лечением семилетней Аиши из Ингушетии занимаются специалисты центра Рошаля. Находящейся в тяжелом состоянии изувеченной девочке назначены сосудистые препараты, физиотерапия и оксигенация.
Тем временем, как передает "Интерфакс", Следком решил проверить участкового врача и иных лиц, которые могут быть причастны к травмированию ребенка. Арестованная тетя Аиши не признает своей вины в ее истязании. Возбуждено дело, женщина арестована.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что позитивные прогнозы в отношении маленькой пациентки не оправдываются: вероятно, руку девочки придется ампутировать.
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