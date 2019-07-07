Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

Пьяного лидера группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого задержали в аэропорту Жуковского. Музыкант купил билет на рейс до Симферополя, но не долетел: его не пустили на борт лайнера "Уральских авиалиний".

Троицкий угрожал сотрудникам, оскорблял их, вел себя неадекватно. В аэропорт вызвали наряд полиции, дебошира передали правоохранителям.

Мужчине вернули деньги за билет за исключением сервисного сбора, передает РИА Новости.