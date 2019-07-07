Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

Американская теннисистка Кори Гауфф, отметившая в марте 2019 года 15-летие, стала самой молодой спортсменкой за последние 35 лет, вышедшей в четвертый круг Уимблдона. По ходу турнира Гауфф обыграла Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову и Полону Херцог.

"Я невероятно счастлива тому, что болельщики получают удовольствие от моей игры, – приводит слова Гауфф Gotennis.ru. – Даже когда у моей соперницы был матч-пойнт, трибуны все равно меня поддерживали и радовались каждому моему очку. Это очень приятно, я ценю их реакцию".

"Победа над Винус Уильямс? Это какое-то безумие. Перед матчем с ней я шла на тренировочные корты, а все болельщики ждали других игроков. Только один мальчик решил со мной сфотографироваться, он был совсем маленький. А на следующий день, после моей победы, все уже знали мое имя, кричали и просили автографы".

В четвертом круге Уимблдона американская теннисистка в понедельник, 8 июля встретится с седьмой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.