На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, на место происшествия срочно прибыли полицейские, пожарные расчеты и машины скорой помощи. Никаких подробностей о случившемся пока нет.

В соцсетях уже появились видеоролики с места происшествия: на них видно, что над заводом клубится густой желто-оранжевый дым, но открытого огня нет. На месте уже работают журналисты, сообщается, что их обязали иметь при себе противогазы.